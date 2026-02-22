Леопард устроил ночной променад по трассе в Приморье и попал на видео

В Хасанском округе Приморского края дальневосточный леопард устроил прогулку по автомобильной трассе. Уникальные кадры опубликовала дирекция заповедников «Земля леопарда».

Дальневосточный леопард вышел на трассу в Приморье и попал на видео Видео © Telegram / Земля леопарда

На видео, снятом из проезжающей машины, видно, как хищник, заметив фары автомобиля, не спеша уходит в сторону и скрывается в деревьях. В «Земле леопарда» предположили, что это молодая особь.

Сотрудники дирекции призвали водителей быть особенно осторожными при движении вблизи заповедных территорий, чтобы избежать столкновений с редкими животными и не навредить им.