Леопард устроил ночной променад по трассе в Приморье и попал на видео
В Хасанском округе Приморского края дальневосточный леопард устроил прогулку по автомобильной трассе. Уникальные кадры опубликовала дирекция заповедников «Земля леопарда».
Дальневосточный леопард вышел на трассу в Приморье и попал на видео Видео © Telegram / Земля леопарда
На видео, снятом из проезжающей машины, видно, как хищник, заметив фары автомобиля, не спеша уходит в сторону и скрывается в деревьях. В «Земле леопарда» предположили, что это молодая особь.
Сотрудники дирекции призвали водителей быть особенно осторожными при движении вблизи заповедных территорий, чтобы избежать столкновений с редкими животными и не навредить им.
Обложка © Telegram / Земля леопарда