Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 11:19

Семиклассники чуть не сожгли заживо бабулю в Петербурге во время игры из TikTok

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Al.geba

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Al.geba

В Колпино разбираются в обстоятельствах пожара, в котором пострадала пожилая женщина. Оказалось, что к возгоранию причастны двое подростков. Инцидент произошёл 8 марта около девяти вечера.

88-летнюю жительницу дома на Павловской улице госпитализировали в тяжёлом состоянии с острым отравлением дымом. Полиция установила, что за несколько минут до пожара двое 14-летних школьников пришли в гости к бабушке одного из них — она живёт этажом выше пострадавшей. От нечего делать мальчишки принялись играть в игру из TikTok – начали жечь бумагу и сбрасывать её с балкона.

Одна из горящих бумажек залетела в форточку квартиры пенсионерки, спровоцировав сильное возгорание. По факту проводится проверка, материалы переданы в следственные органы.

Магазин «Светофор» полыхает в Краснодаре на площади 2,5 тысячи квадратов
Магазин «Светофор» полыхает в Краснодаре на площади 2,5 тысячи квадратов

Ранее сообщалось, что в Краснодаре на улице Российской загорелся магазин «Светофор» — площадь пожара достигла 2,5 тысячи квадратных метров.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • МВД РФ
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar