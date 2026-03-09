Семиклассники чуть не сожгли заживо бабулю в Петербурге во время игры из TikTok
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Al.geba
В Колпино разбираются в обстоятельствах пожара, в котором пострадала пожилая женщина. Оказалось, что к возгоранию причастны двое подростков. Инцидент произошёл 8 марта около девяти вечера.
88-летнюю жительницу дома на Павловской улице госпитализировали в тяжёлом состоянии с острым отравлением дымом. Полиция установила, что за несколько минут до пожара двое 14-летних школьников пришли в гости к бабушке одного из них — она живёт этажом выше пострадавшей. От нечего делать мальчишки принялись играть в игру из TikTok – начали жечь бумагу и сбрасывать её с балкона.
Одна из горящих бумажек залетела в форточку квартиры пенсионерки, спровоцировав сильное возгорание. По факту проводится проверка, материалы переданы в следственные органы.
