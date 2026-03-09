Владимир Путин
Регион
9 марта, 06:11

Магазин «Светофор» полыхает в Краснодаре на площади 2,5 тысячи квадратов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NickolayV

В Краснодаре на улице Российской загорелся магазин «Светофор» — площадь пожара достигла 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Видео © МЧС России

Огонь охватил складское здание. К тушению привлекли около 60 человек и 17 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что происходит возгорание в складском здании на площади 2,5 тыс. кв. метров», — уточнили в ведомстве.

В Глазго обрушился купол исторического здания из-за пожара в магазине вейпов

Ранее Life.ru рассказывал, что после атаки украинского беспилотника на нефтебазе в Армавире вспыхнул пожар. Для ликвидации возгорания привлекли значительные силы, однако процесс всё равно занял несколько часов. В итоге пламя удалось локализовать.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

