Магазин «Светофор» полыхает в Краснодаре на площади 2,5 тысячи квадратов
В Краснодаре на улице Российской загорелся магазин «Светофор» — площадь пожара достигла 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Огонь охватил складское здание. К тушению привлекли около 60 человек и 17 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет.
«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что происходит возгорание в складском здании на площади 2,5 тыс. кв. метров», — уточнили в ведомстве.
Ранее Life.ru рассказывал, что после атаки украинского беспилотника на нефтебазе в Армавире вспыхнул пожар. Для ликвидации возгорания привлекли значительные силы, однако процесс всё равно занял несколько часов. В итоге пламя удалось локализовать.
