8 марта, 04:49

Пожар на нефтебазе в Армавире локализован на площади 700 квадратных метров

Обложка © Life.ru

Пожар на нефтебазе в Армавире локализован на 700 «квадратах». Об этом сообщил региональный оперштаб.

В тушении задействованы 120 человек и 38 единиц техники, в том числе от МЧС России. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

БПЛА ВСУ ударили по дому в Запорожской области, пострадали не менее 10 человек

Ранее Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному удару со стороны Вооружённых сил Украины. По предварительным данным, пострадавших нет. В результате атаки серьёзно повреждены объекты энергетической инфраструктуры. На данный момент фиксируются перебои с электричеством, водоснабжением и отоплением.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

