В Белгородской области от ударов ВСУ серьёзно пострадали объекты энергетики

Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному удару со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В результате атаки серьёзно повреждены объекты энергетической инфраструктуры. На данный момент фиксируются перебои с электричеством, водоснабжением и отоплением. Более точно масштаб разрушений можно будет оценить с наступлением светлого времени суток.

«Все аварийные службы находятся на местах. Информация о последствиях уточняется», — написал Гладков в своём телеграм-канале.