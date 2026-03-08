Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
8 марта, 01:54

В Белгородской области от ударов ВСУ серьёзно пострадали объекты энергетики

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svetlana Buzmakova

Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному удару со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В результате атаки серьёзно повреждены объекты энергетической инфраструктуры. На данный момент фиксируются перебои с электричеством, водоснабжением и отоплением. Более точно масштаб разрушений можно будет оценить с наступлением светлого времени суток.

«Все аварийные службы находятся на местах. Информация о последствиях уточняется», — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Площадь пожара на нефтебазе в Армавире составляет 200 кв. метров

Сегодня ночью Вооружённые силы Украины атаковали беспилотниками самолётного типа многоквартирный дом в Васильевке в Запорожской области. По предварительным данным, не менее 10 человек пострадали, есть погибшие. Всех жителей, которые не пострадали, эвакуировали в безопасное место. На месте продолжают работать экстренные службы. Специалисты оказывают помощь раненым и ликвидируют последствия удара.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
