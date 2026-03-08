Площадь пожара на нефтебазе в Армавире составляет 200 кв. метров

Площадь пожара на нефтебазе в Армавире достигла 200 квадратных метров. Об этом сообщил региональный оперштаб.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. На место происшествия направили 26 единиц специальной техники. В тушении пожара задействовали 91 человека, включая сотрудников МЧС.