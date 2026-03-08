Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
7 марта, 23:25

Площадь пожара на нефтебазе в Армавире составляет 200 кв. метров

Обложка © Life.ru

Площадь пожара на нефтебазе в Армавире достигла 200 квадратных метров. Об этом сообщил региональный оперштаб.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. На место происшествия направили 26 единиц специальной техники. В тушении пожара задействовали 91 человека, включая сотрудников МЧС.

Кроме того, сегодня ночью Вооружённые силы Украины атаковали беспилотниками самолётного типа многоквартирный дом в Васильевке в Запорожской области. По предварительным данным, не менее 10 человек пострадали, есть погибшие. Всех жителей, которые не пострадали, эвакуировали в безопасное место. На месте продолжают работать экстренные службы. Специалисты оказывают помощь раненым и ликвидируют последствия удара.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Алена Пенчугина
