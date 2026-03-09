Украинок хотят выводить из декрета уже через четыре месяца вместо трёх лет

Комитет Верховной рады по социальной политике рекомендовал принять за основу новый Трудовой кодекс, который сокращает отпуск по уходу за ребёнком с трёх лет до четырёх месяцев. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

В проекте закона №14386 предлагается уменьшить декрет в 9 раз. Профсоюзы уже раскритиковали инициативу, назвав её существенным ухудшением прав работников. Они напоминают, что конституция запрещает сокращать уже предоставленные гарантии. К тому же на Украине остро не хватает яслей и детских садов.

Несмотря на это, парламентский комитет всё равно поддержал документ. Теперь его должна рассмотреть Рада.

В конце февраля Верховная рада приняла закон о соцзащите военных, который меняет правила выплат семьям пропавших без вести. Теперь они будут ограничены общей суммой в 15 миллионов гривен — столько же получают семьи погибших. Это значит, что ежемесячные выплаты в 120 тысяч гривен прекратятся через 10 лет после исчезновения бойца.