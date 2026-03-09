Актёр сериала «Фишер» потерял миллионы, вложившись в экоотели в Ленобласти

Актёр сериалов «Чикатило» и «Фишер» Сергей Шароватов обвинил строительный холдинг в Санкт-Петербурге в мошенничестве. По его словам, он потерял миллионы, вложив деньги в сеть экоотелей в Ленинградской области. Детали истории приводит SHOT.

38-летний актёр рассказал журналистам, что инвестировал 2,5 миллиона рублей в проекты загородных отелей «Симагинское озеро» и «Лесколово» в Ленобласти. Проект стартовал в 2024 году. Стройку вели компании «Сефевиды» и «ПБ-Консалт» — из холдинга Dewis Group. Артисту пообещали не только отбить вложенные средства, но и гарантировали высокую прибыль.

Выплаты поступали на счёт Шароватова лишь в первое время. Всего ему вернулось только 1,6 миллиона рублей. А в апреле прошлого года платежи внезапно прекратились. Актёр пытался выяснить причину, но в компании только давали обещания, что перечислят очередные транши «в ближайшее время». Денег до сих пор нет, поэтому артист написал досудебную жалобу. Он также отметил, что всего инвесторов у проекта может быть порядка трёх тысяч. Все они остались без вложенных средств.

Гендиректор холдинга Dewis Group Полина Приходько привела свою позицию. Она подтвердила, что долги перед инвесторами есть, но все выплаты возобновятся чуть позже. По её словам, внутри фирмы раскрыли мошенническую схему. Один из топ-менеджеров якобы вёл двойные продажи, сейчас также пропали все бухгалтерские базы, поэтому компания сосредоточилась на внутренних разбирательствах, после чего решит вопрос с инвесторами.

