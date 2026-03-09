Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 13:45

Британский аналитик Гэллоуэй сравнил Тель-Авив с разрушенной Газой после ударов

Обложка © ТАСС /Андрей Широков

Обложка © ТАСС /Андрей Широков

Британский политик и аналитик Джордж Гэллоуэй сделал ряд громких заявлений о ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, крупнейший город Израиля теперь напоминает зону боевых действий. Он даже сравнил Тель-Авив с сектором Газа.

Аналитик также обвинил мировые СМИ в сокрытии реальной картины происходящего. В своём аккаунте в соцсети X он провёл историческую параллель.

«Нападение США и Израиля на Иран – это крупнейшая военно-политическая катастрофа со времён операции «Барбаросса» – нацистского вторжения в СССР», — написал Гэллоуэй.

Иран атаковал Израиль и американские базы гиперзвуковыми ракетами
Иран атаковал Израиль и американские базы гиперзвуковыми ракетами

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Тегеран отвечает массированными ударами. Между США и Израилем возникли разногласия на фоне ударов по энергетической инфраструктуре Ирана: Вашингтон остался недоволен масштабом атак, о которых Тель-Авив заранее предупредил союзников. Израиль информировал США о готовящихся ударах, но операция оказалась значительно масштабнее, чем ожидалось.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Ираном
  • Иран
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar