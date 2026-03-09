Организм сдался: Назван опасный симптом при гриппе

Многие привыкли считать, что высокая температура при простуде — это плохо, и стремятся ее сбить. Однако врач-иммунолог Оксана Свитич предупреждает: отсутствие жара при заболевании может быть куда более тревожным сигналом.

В классическом течении ОРВИ температура поднимается до 38–39 градусов — так организм запускает защитный механизм и вырабатывает интерфероны для борьбы с вирусом. Если же столбик термометра остается в норме, это повод насторожиться.

«Это [должно] настораживать. Это значит, что организм не борется», — пояснила иммунолог в эфире передачи «О самом главном» на канале «Россия 1».

Отсутствие жара свидетельствует о том, что иммунная система не включилась в борьбу должным образом. В такой ситуации организм оказывается ослаблен и не может дать полноценный отпор инфекции, что требует особого внимания к лечению и состоянию здоровья.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что рост доли вирусов гриппа A(H1N1)pdm09 и типа B может привести к новой волне заболеваемости в России весной, несмотря на общее снижение случаев ОРВИ. Свиной грипп и ОРВИ распространяются медленнее, но по-прежнему представляют эпидемиологическую угрозу, показал лабораторный мониторинг.