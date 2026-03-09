В Раде опровергли слухи о сокращении декрета до 4 месяцев, но есть одно но

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* опроверг информацию о планах сократить отпуск по уходу за ребёнком с трёх лет до четырёх месяцев. По его словам, речь идёт о другой норме.

«Это неправда! Неоплачиваемый декретный отпуск до трёх лет сохраняется. В Раду подали обновлённый проект Трудового кодекса, где есть следующие нормы по декрету: предоставляется оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком общей продолжительностью четыре месяца. Законопроект определяет, что каждый родитель имеет индивидуальное право на два месяца такого отпуска. Для одинокой матери или одинокого отца сохраняется право на четыре месяца оплачиваемого отпуска», — написал он в соцсетях.

При этом Гончаренко* не пояснил, какие именно нормы вызвали недовольство представителей профсоюзов.

Напомним, ранее украинские СМИ написали, что комитет Верховной рады по социальной политике рекомендовал принять за основу новый Трудовой кодекс, который сокращает отпуск по уходу за ребёнком с трёх лет до четырёх месяцев. Профсоюзы уже назвали это грубым нарушением прав работников и напомнили о конституционном запрете на ухудшение гарантий, особенно на фоне острой нехватки яслей и детских садов на Украине.

