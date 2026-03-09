В Зеленограде при пожаре в квартире погибли двое мужчин

В Зеленограде в квартире жилого дома произошёл пожар, унёсший жизни двух мужчин. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

«В результате пожара на 9-м этаже в квартире жилого дома по адресу: Зеленоград, к. 815, погибли двое мужчин. Один из них, по предварительным данным, хозяин квартиры 1963 года рождения», — говорится в сообщении.

Точная причина возгорания будет установлена после пожарно-технической экспертизы. Начата процессуальная проверка, ход которой контролирует прокуратура.

