Регион
9 марта, 18:18

В Зеленограде при пожаре в квартире погибли двое мужчин

Обложка © Max / Прокуратура Москвы

В Зеленограде в квартире жилого дома произошёл пожар, унёсший жизни двух мужчин. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

«В результате пожара на 9-м этаже в квартире жилого дома по адресу: Зеленоград, к. 815, погибли двое мужчин. Один из них, по предварительным данным, хозяин квартиры 1963 года рождения», — говорится в сообщении.

Точная причина возгорания будет установлена после пожарно-технической экспертизы. Начата процессуальная проверка, ход которой контролирует прокуратура.

Ранее сообщалось, что двое детей погибли в результате пожара в частном доме в селе Трофимово Лысковского района Нижегородской области. Пожар на 48 кв. метрах потушили, но спасти детей не успели — найдены тела пятилетней девочки и семилетнего мальчика.

