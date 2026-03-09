Владимир Путин
Муж зарезал жену и покончил с собой в Краснодарском крае

Обложка © Life.ru

В Краснодарском крае муж изрезал жену после чего свёл счёты с жизнью. Кровавая драма случилась в ЖК «Белый ангел» на Береговой улице в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал Don Mash.

Тело 26 летней девушки с множественными ножевыми ранениями нашли в одной из квартир. К тому моменту муж уже успел скрыться. Убийцу объявили в розыск. Вскоре нападавшего нашли в собственном автомобиле в соседнем регионе. На тот момент мужчина уже был мёртв. В деталях и причинах расправы сейчас разбираются следователи.

Ранее Life.ru рассказывал, как бывший супруг зарезал медсестру в больнице на Урале. Незадолго до этого пара развелась, инициатором развода стала женщина.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

