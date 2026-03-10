Владимир Путин
9 марта, 22:39

В Старом Осколе из-за атаки беспилотника ВСУ загорелся склад

Последствия атаки БПЛА в Новом Осколе. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Украинские беспилотники атаковали города Новый Оскол и Короча в Белгородской области. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, пострадавших нет.

В Новом Осколе после удара трёх дронов самолётного типа загорелась кровля складского помещения. Сотрудники МЧС тушат пожар. В Короче из-за атаки беспилотника выбило окна в двух частных домах и складском помещении.

Последствия атаки БПЛА в Новом Осколе. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

В Запорожской области дрон ВСУ повредил автобус с детьми
Ранее мирный житель получил тяжёлые ранения во время атаки FPV-дрона в Белгородской области. Украинский беспилотник атаковал мужчину в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. У пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения груди и перелом пальца руки.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

