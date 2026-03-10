Лавины заблокировали движение на федеральной дороге А-401 на Камчатке

Участок федеральной трассы А-401 от Петропавловска-Камчатского до аэропорта временно закрыт для всех видов транспорта до 11 марта из-за угрозы схода лавин. Об этом сообщили в пресс-службе Межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Дальневосточном регионе.

«В целях обеспечения безопасности временно закрыт проезд по участку с 1-го по 5-й км федеральной дороги А-401. Ограничения движения продлятся до 8:00 11 марта из-за опасности повторного схода снежных масс», – уточнили дорожники.

9 марта на этом участке уже сошли две лавины, пострадавших нет. Движение автотранспорта организовано по альтернативному маршруту через улицу Ленинскую. Спецтехника расчистила около 900 кубометров снега, а сотрудники ФКУ ДСД ведут постоянный мониторинг опасного участка.

Камчатку с 8 марта накрыл очередной циклон с сильными снегопадами и дождём. В Петропавловске-Камчатском и Елизово отменены занятия для младшеклассников, для остальных школьников действует свободное посещение. МЧС региона предупреждает о высокой опасности схода снега с крыш домов – жителям советуют быть особенно внимательными.

Ранее Life.ru писал, что у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5. Эпицентр находился в 237 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине почти 48 километров. Сейсмологи продолжают наблюдать за сейсмоактивностью региона.