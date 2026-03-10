Владимир Путин
Регион
10 марта, 03:23

Пленный боец рассказал о задачах секретной ракетной бригады ВСУ «Нептун»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Бывший военнослужащий 360-й отдельной ракетной бригады ВСУ «Нептун» Сергей Костецкий сдался в плен на Димитровском направлении. Солдат раскрыл, какие задания получали военные секретной бригады.

«360-я бригада засекречена, так как выполняет секретные выезды и стреляет по объектам стратегическим, по Крыму», приводит ТАСС его слова.

Костецкий рассказал, что подразделение создали в 2021 году на базе 406-й отдельной артиллерийской бригады. В него полностью перешёл 65-й артиллерийский дивизион. За полгода до этого украинские войска получили первый комплекс «Нептун».

По словам пленного, перевод личного состава из этой бригады в штурмовые части был запрещён. Это делали, чтобы не допустить попадания бойцов в плен и утечки секретной информации. Однако в 2025 году правила изменили из-за больших потерь ВСУ на фронте.

«Сиди, будешь живее»: Матери пленных солдат ВСУ молят их не возвращаться
Ранее пленный боец 425-го штурмового полка «Скала» Богдан Крысак пожаловался на скудное питание в ВСУ. По его словам, еду выдают раз в пять дней. В основном это канадские сухпайки, в которых «нечего есть».

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

Лия Мурадьян
