10 марта, 05:05

Житель Брянской области ранен при атаке дрона на автомобиль

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В Брянской области мирный житель получил ранения в результате атаки беспилотника на автомобиль. Инцидент произошёл в посёлке Климово Климовского района. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы атаковали с помощью FPV – дронов поселок Климово Климовского района. В результате целенаправленного удара по движущемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, ранен мирный житель. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз.

Также в результате удара повреждён автомобиль. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, которые выясняют обстоятельства случившегося.

Система ПВО России перехватила 17 дронов ВСУ за ночь
Ранее Life.ru писал, что украинские дроны атаковали Белгородскую область. В Старом Осколе после удара трёх беспилотников загорелась крыша склада, сотрудники МЧС тушили пожар. В Короче из-за атаки выбило окна в двух частных домах и складском помещении, пострадавших нет.

