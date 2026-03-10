Владимир Путин
10 марта, 05:24

Александр Ревва ищет покупателя для своей виллы у моря на Кипре за €1,2 млн

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arthurpirozhkov

51-летний комедиант Александр Ревва решил продать свою роскошную виллу на Кипре. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT, который узнал детали сделки.

Речь идёт о двухэтажном доме, расположенном на холме в престижном районе Пиргос — пригороде Лимассол. Особняк площадью около 500 квадратных метров выставлен на продажу за €1,2 млн (примерно ₽110 млн). Дом продаётся полностью укомплектованным — вместе с мебелью и бытовой техникой.

Внутри — четыре просторные спальни, каждая с собственной террасой. Планировка также включает большую кухню, объединённую с гостиной, рабочий кабинет и отдельное помещение для персонала, устроенное так, чтобы прислуга не пересекалась с хозяевами. Дом расположен на участке площадью около 4000 м². На территории обустроен ухоженный сад, бассейн с душевой зоной, летняя кухня с барбекю, отдельный гостевой дом и большая парковка. Есть даже причал для лодки, а до моря — всего около 800 метров.

Супруга артиста Анжелика Ревва сдавала виллу в аренду. Летом прошлого года проживание в этом доме обходилось арендаторам примерно в €8000 за сезон. На продажу объект выставили в январе, однако за прошедшие два месяца покупатель на элитную недвижимость так и не нашёлся.

Хоромы на миллиард, а Ирану всё равно: что могут потерять в ОАЭ Нагиев, Собчак, Ревва и другие богачи
Life.ru уже рассказывал, что Александр Ревва является владельцем элитной недвижимости на Кипре и в Дубае. Кстати, в Эмиратах у него есть апартаменты в небоскрёбе Address Beach Residences на Джумейра Бич стоимостью около 22 млн рублей.

