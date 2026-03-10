Пожилая жительница под Киевом в феврале 2022 года помогла российским военным выявить диверсанта ВСУ. Инцидент произошёл во время боевых действий в районе Гостомеля, сообщил ветеран СВО, оператор-испытатель БПЛА «Овод» с позывным Челентано.

По его словам, в тот период диверсанты пытались проникать в тыл ВС РФ, переходя через реку Ирпень. После этого они снимали военную форму и пытались смешаться с мирным населением. Один из таких солдат ВСУ был задержан на улице. Мужчина утверждал, что живёт в одном из ближайших домов.

«Он начал утверждать, что он живёт в доме на такой-то улице. И там мирные жители скопились, бабуля выходит и говорит: «Врёт он!»… Да, бабуля говорит «Он там не живёт!», — рассказал Челентано РИА «Новости».

После слов женщины подозрения усилились. Проверка показала, что задержанный действительно не проживает по названному адресу. По словам ветерана СВО, подобные эпизоды происходили неоднократно. Местные жители иногда помогали выявлять людей, пытавшихся скрыться среди гражданского населения

Ранее Life.ru выяснил, как Армия России перемалывала ВСУ в 2025 году. Читателей ждёт дайджест главных событий СВО от операции «Поток» до котлов в Донбассе.