10 марта, 08:27

Россиян научили разоблачать профессиональных Пиноккио, даже если у них не растёт нос

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Можно ли распознать лжеца по лицу? Клинический психолог Лидия Иншина развенчивает популярные мифы. Например, привычное «отводит глаза — значит врёт» не работает: психопаты смотрят прямо и не моргают. А честный человек может отводить взгляд, вспоминая детали.

Микровыражения длятся доли секунды, но без подготовки ложь распознают лишь 54% людей. Эксперт использует систему признаков, а не один маркер. Искренняя радость, например, включает мышцы вокруг глаз, а фальшивая улыбка — только рот, уверена собеседница RuNews24.ru.

По её словам, речевые маркеры лжи: смена темпа, перебор деталей, повтор ваших слов, размытые формулировки и логические дыры. Тело тоже выдаёт профессионального Пиноккио: лжецы контролируют руки, но забывают про ноги — ступни напряжены, носок к выходу. Стоит обращать внимание на частое моргание, повороты головы и прикосновения к лицу — это поиск успокоения.

К слову, скрещённые руки и прикосновения к лицу говорят больше чем слова. Life.ru раскрывает семь секретов языка тела, которые выдают истинные мысли.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

