Женщину и двух мужчин взяли под стражу за «уединение» в одной комнате в Малайзии

В Малайзии женщину и двух мужчин задержали за ночёвку в одной комнате, нарушители не были родственниками друг другу и не состояли в браке. В стране действуют законы шариаты, подобное уединение вне семейных уз называется «халват» или «хальвет» и влечёт наказание. Историей делится издание Mothership.

Специалисты Департамента по делам ислама выехали на вызов и провели проверку в частном доме в районе города Джохор-Бару. Пожаловался на «халват» один из соседей. В комнате правоохранители нашли мужчину, который спал на отдельном диване в одних шортах, а на двуспальной кровати лежала парочка, при этом женщина спала под своим одеялом.

Во время допроса женщина призналась, что разведена и состоит в романтических отношениях с одним из задержанных. Парочка часто посещала этот дом и проводила время вместе. При этом в момент задержания все трое сделали вид, что не знают друг друга, а женщина заявила, что просто шла мимо, сильно устала и зашла «отдохнуть». Сейчас всех троих ждёт суд за «уединение», задержанным по 30 лет.

