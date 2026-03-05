Россиянину грозит до пяти лет тюрьмы в Малайзии из-за царапины в лифте отеля

Российского туриста второй день удерживают в изоляторе в Малайзии по обвинению в порче имущества элитного отеля. Как сообщает SHOT, инцидент произошёл в пятизвёздочном отеле DeFace Platinum Suites в центре Куала-Лумпура.

Ирина и Александр, которые застряли в Малайзии из-за обвинений отеля. Фото © Telegram / SHOT

Молодая пара Ирина и Александр отдыхали в отеле с видом на Башни Петронас. Спускаясь на лифте, мужчина провёл рукой по уже существовавшей царапине на стенке кабины. Сотрудники отеля, следившие за гостями по камерам, заподозрили россиянина в том, что это он повредил лифт. На первом этаже пару встретила охрана, вызвали полицию и написали заявление на Александра.

Сейчас мужчина находится в изоляторе, где ему предстоит провести ещё как минимум четыре дня. По словам пострадавших, руководство отеля предложило «решить вопрос» за 10 тысяч долларов (около 800 тысяч рублей). Супруга Александра отказывается платить, так как на видеозаписи не видно, чтобы он наносил повреждения.

Через два дня у пары истекает срок визы, и их выселяют из отеля. Они не знают, что делать дальше. Российские туристы давно жалуются на эту гостиницу: по отзывам, сотрудники часто перекладывают ответственность за поломки на постояльцев и не возвращают депозиты. Три недели назад другая семья написала заявление в полицию после того, как их обвинили в поломке телевизора, который был неисправен до заселения.

Ранее РСТ дал инструкцию россиянам при выселении из отеля в ОАЭ на фоне отмены рейсов. Организованные туристы должны обращаться к туроператору, который обязан обеспечить размещение — за свой счёт, при поддержке авиакомпании или властей эмиратов.