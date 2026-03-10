Российские компании массово сокращают расходы на маркетинг до 50%

Российские компании массово сокращают расходы на маркетинг. Об этом сообщила «Baza», уточнив, что в ряде организаций бюджеты урезают сразу на 50%.

Во многих фирмах развитие новых маркетинговых направлений ставят на паузу: новые проекты не запускают, а основной акцент делают на поддержании и оптимизации существующих каналов. Также наблюдается сокращение премий руководителей, что менеджеры воспринимают как косвенное давление — снижение дохода может подтолкнуть их к уходу, освобождая место для более дешёвых специалистов.

Как рассказала основатель HR-консалтинговой компании Анастасия Стасева, практика урезания маркетинговых бюджетов становится всё более распространённой. Компании усиливают контроль за расходами: тендеры объявляют на крупные суммы, но реализуют лишь часть — иногда 10–15% от первоначально запланированного бюджета. При выборе подрядчиков внимание уделяется не только цене, но и способности оптимизировать ресурсы. В крупных компаниях вводят «найм-фриз», сокращают персонал и уменьшают зарплатные бонусы руководителей на 30–60%.

Директор по развитию платформы для HR-менеджеров Владислав Дылдин отметил, что изменения коснулись и малого бизнеса. Компании либо снижают доходы, либо перераспределяют расходы на более эффективные каналы. Тренд на медийную рекламу падает, и теперь важно не просто заявить о себе, а довести клиента до покупки. Из-за роста цены лида малому бизнесу приходится конкурировать с крупными компаниями за каждого клиента.

Ранее HR-эксперт заявил, что российские компании стали чаще отказываться от премий и индексаций зарплат своих сотрудников. При это бизнес корректирует бонусные модели — повышает пороги выполнения KPI, снижает коэффициенты премирования или выдаёт разовые выплаты вместо регулярных.