Еврокомиссар призвала создавать болота и дремучие леса для защиты от русских танков

Евросоюз сможет защитить свои границы от возможного наступления российских войск, если восстановит непроходимые леса и возьмётся за заболачивание местности на приграничных территориях. Об этом заявила европейский комиссар по окружающей среде Джессика Русвалл в интервью The Guardian.

Она похвалила Польшу и Финляндию, у которых есть сухопутные границы с Россией и Белоруссией. Еврокомиссар отметила, что эти страны позаботились сделать леса у российской границы дремучими и непролазными. По её словам, она лично инспектировала местность и заметила, что «пересечь такую границу не так-то просто». А танки, по её словам, и вовсе застрянут.

Такой «естественный барьер» явно создаст препятствия для российской армии, подчеркнула Русвалл. Она подчеркнула, что давно пора рассматривать природу как «оборонный актив», а не только решать вопросы с экологией. Также она предложила заболачивать и затапливать районы вблизи с РФ. По её мнению, инвестиции обязательно ебя окупят.

Ранее финские власти начали выплачивать компенсации владельцам земельных участков, пострадавших из-за строительства забора на границе с Россией. Деньги получат около тысячи землевладельцев, чьи территории оказались затронуты масштабным инфраструктурным проектом. Забор якобы должен остановить возможное «наступление» ВС РФ.