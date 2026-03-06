Финляндия увольняет сотрудников таможни на границе с Россией из-за её закрытия

Таможенная служба Финляндии готовится к сокращению персонала на границе с Россией. Соответствующие меры обсуждают в Главном таможенном управлении страны. Об этом сообщило само ведомство.

Причиной назвали длительное закрытие пунктов пропуска на восточной границе. Исключение составляли лишь переходы Вайниккала и Ниирала. Ранее сотрудников направляли в командировки или переводили в порты на южном и западном побережье. Там объёмы работы возросли. Целью было сохранение квалификации кадров. В таможенном управлении констатировали, что дополнительное финансирование на содержание этих сотрудников закончилось.

«Теперь, когда дополнительное финансирование расходов на размещение сотрудников закончилось, закрытие пунктов перехода продолжается уже третий год, а перспективы открытия пунктов пересечения нет», — отметили в ведомстве.

Границу между Финляндией и Россией закрыли по решению финских властей. Это произошло в конце 2023 года. Поводом стал поток мигрантов из третьих стран. Финляндия утверждала, что Россия якобы направляла этих людей к границе.

Ранее сообщалось, что въезд в Финляндию для российских туристов остаётся под запретом. Соответствующее напоминание распространило посольство России в Хельсинки. В дипломатическом представительстве отметили, что жёсткие ограничения действуют с сентября 2022 года. Исключения возможны только в отдельных случаях. Речь идёт об официальном трудоустройстве или визитах к близким родственникам. Для этого необходимо предоставить неоспоримые доказательства такой необходимости.