Бортников: За 20 лет в России предотвратили более тысячи терактов

Более тысячи терактов предотвратили в России за последние 20 лет, такие данныек привёл директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК), которому исполнилось 20 лет.

Также за два десятилетия были ликвидированы более 2,5 тысячи бандитов, задержаны 17 тысяч их пособников. Из незаконного оборота изъято около 18 тысяч единиц оружия, 71 тысяча боеприпасов, 25 тонн взрывчатых веществ и более 5 тысяч СВУ.

А ранее Бортников рассказал, что в 2025 году в России предотвратили 308 терактов. В частности, это попытки резонансных атак: попытки покушений на высокопоставленных представителей органов власти, командования Вооружённых сил и Росгвардии, использование самодельных бомб и огнестрельного оружия в пассажирском транспорте и подрыв многоэтажки.