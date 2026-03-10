ФАС оштрафовала ресурсоснабжающие организации на 17,76 млн рублей в 2025 году

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в прошлом году выписала штрафов ресурсоснабжающим организациям на 17,76 миллиона рублей, всего было выявлено 86 нарушений и выдано 23 предупреждения. Об этом Life.ru рассказали в ведомстве. Речь идёт о сферах водоснабжения и водоотведения, а также теплоснабжения.

Как уточнили в ФАС, общая сумма штрафов выросла в сравнении с 2024 годом на 8,56 миллиона рублей, число нарушений стало больше на 7 случаев. В ведомстве также напомнили, что запрещается самовольное или с нарушениями подключение к коммунальным сетям. Если такие случаи выявляются, то принимаются необходимые меры реагирования. Штраф может достигнуть 50 тысяч рублей.

Ранее в ФАС сообщили, что торговые сети «Ашан» и «Атак» приняли решение сохранить добровольные ограничения на розничные наценки по ряду продовольственных товаров на протяжении всего 2026 года.