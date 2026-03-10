Министр культуры Кузбасса рассказала о трудовом пути легендарной женщины-шахтёра Александры Леоновой

Министр культуры и национальной политики Кузбасса Татьяна Акимова рассказала о вкладе женщин-шахтёров в угольную промышленность региона в годы Великой Отечественной войны. Комментируя спецпроект Life.ru «Фронт под землёй: Неизвестный подвиг женщин-шахтёров», она напомнила о символе женского ударного труда, стойкости и самоотверженности — Александре Леоновой.

С первых недель войны она работала откатчицей на шахте «Коксовая-1» в Прокопьевске. Девушка создала первую молодёжную бригаду забойщиц и в 1,5–2 раза перевыполняла нормы.

Сама Леонова вспоминала: «Никто не удивился тому, что я пошла из продавцов в шахтёры: ведь мужчины уходили на фронт. Не удивлялись, и когда за смену успевала нагружать по 80 вагонов — почти два плана. Но чтобы девчонка бригадиром в забое — такого раньше не было» Татьяна Акимова Министр культуры и национальной политики Кузбасса

После войны Леонова окончила курсы горных мастеров, руководила сменой, затем стала помощником начальника участка. Как отметила Акимова, свидетельства этих подвигов сегодня хранятся в музеях Кузбасса. Особую ценность представляет обложка журнала «Работница» за июль 1942 года с портретом Леоновой. Такие экспонаты позволяют прикоснуться к живой истории и передать молодому поколению память о героическом труде предков.

К Международному женскому дню LIFE.ru представил проект «Фронт под землёй» — о тех, кто в военные годы спустился в шахты вместо ушедших на передовую мужчин. Смены длились по 10–12 часов, уголь нужен был заводам и фронту, и женщины взяли эту тяжёлую ношу на себя.