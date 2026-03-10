Магнитные бури 10, 11, 12 марта: Учёные встревожены поведением Солнца, когда ждать удар?
10, 11 и 12 марта выглядят спокойнее обычного, но космическая погода любит маскироваться под штиль. Пока графики ровные, на Солнце вспыхнули новые процессы. Разбираемся, почему учёные ИКИ РАН не рады такому спокойствию.
Магнитные бури: графики xras.ru на 10, 11 и 12 марта. Почему штиль заставил астрономов насторожиться. Обложка © ChatGPT / Карина Морозова
Есть такое состояние Солнца, которое астрономы узнают мгновенно: оно будто делает вид, что всё под контролем. Графики спокойные, магнитосфера ровная, а на поверхности — ни одного серьёзного выброса. Но именно в такие периоды учёные говорят осторожнее, понижая голос: «Подождём до утра». Потому что Солнце способно перевернуть прогноз за секунду. И вот сейчас — ровно такой момент.
В лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН отмечают, что космическая погода остаётся на прежнем слабо возмущённом уровне, но «немного повысилась вспышечная активность». При этом около полуночи произошла вспышка уровня C7,8 — самая сильная с 25 февраля. Учёные уточняют, что вспышка произошла «на левом краю Солнца и при таком расположении не будет иметь геомагнитных последствий».
Что говорят учёные ИКИ РАН про штиль, почему графики магнитных бурь на 10, 11 и 12 марта им не нравятся? Фото © ChatGPT / Карина Морозова
Но даже «без последствий» такие события всегда заставляют прогноз корректировать. Магнитосфера, пусть и слабая, реагирует на малейшие колебания. Специалисты сообщают, что индексы Kp держатся на уровне 2–3, то есть слегка повышены. Вероятность геомагнитных возмущений сегодня — 20%, а слабых бурь — 7%.
И главное, на солнечном диске оформляется новая корональная дыра. Учёные уверяют, что воздействие от неё придёт 14 марта, но до этого момента ожидается «практически полный штиль». Ключевое слово — практически. Потому что гребень солнечного ветра иногда приходит раньше прогноза.
Прогноз магнитных бурь на 10, 11 и 12 марта 2026
Официальный график вероятности магнитной бури сегодня от ИКИ РАН: чего ждать от Солнца 10, 11 и 12 марта 2026 года? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
Прогноз на 10 марта: лёгкая дрожь в фоне. Диаграмма показывает: спокойное поле — 73%, возмущённое — 20%, вероятность слабой бури — 7%. Это тот самый день, когда организм «уловляет вибрацию», хотя внешне всё будто тихо. График Kp идёт волнами: с утра 1–2, к полудню — до 3, затем снова спад. Метеозависимым людям лучше не нагружать себя: день вроде ровный, но нервная система работает в режиме адаптации.
Прогноз на 11 марта: самый устойчивый день. Вероятность спокойного поля — 87%, бури — всего 3–4%. График Kp подтверждает: значения идут по нижней границе — 1–2 балла почти весь день, без заметных скачков. Это самый «ровный» день троицы. Если всё-таки заболит голова — виновато точно не Солнце.
Будет ли магнитная буря сегодня? Прогноз геоштормов на 10, 11, 12 марта 2026 года. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ
Прогноз на 12 марта: штиль сохраняется. Снова 87% вероятности спокойного поля. 10% — возмущённое состояние. Бури — символические 3%. График Kp остаётся зелёным от полуночи до вечера, лишь изредка поднимаясь до 2. Хороший день для концентрации, завершения задач, переговоров — магнитосфера помогает.
Что мы имеем в итоге? Три мартовских дня — 10, 11 и 12-е — формируют почти идеальную дугу спокойствия. Вспышка уровня C7,8 была заметной, но далеко расположенной, а новая корональная дыра пока только собирает силы. Всё это делает рабочую неделю безопасной в плане магнитных бурь.
Но расслабляться полностью не стоит. Солнце способно менять свой характер быстрее, чем мы успеваем обновлять графики. Если самочувствие внезапно даст сбой — это может быть не стресс, не давление и даже не кофе, а тонкий отклик на процессы, которые пока только зарождаются в недрах звезды. А ранее Life.ru рассказывал, какой календарь магнитных бурь в начале месяца нам предоставили учёные ИКИ РАН и сколько геоштормов ждать метеочувствительным.
