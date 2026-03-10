Россияне перестали впадать в хандру из-за морозной зимы

Россияне в последние двадцать лет позитивно воспринимают снежную и холодную зиму, уделяя много времени отдыху на лыжах, коньках и простым прогулкам. Зимний сезон перестал восприниматься большинством как повод для грусти и затворничества. Такие результаты следуют из опроса ВЦИОМ, проведённого среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

«По сравнению с замером 20-летней давности в 2026 г. россияне реже впадали в уныние из-за морозов (17%, минус 25 п. п.) и чаще сохраняли бодрость духа (23%, плюс 12 п. п.)», — сказано в тексте исследования.

Социологи фиксируют так называемый «зимний оптимизм» в настроениях россиян. В сравнении с прошлыми периодами доля граждан, радующихся любой погоде, выросла до 23%. Четверть опрошенных признались, что очень любят морозную погоду. При этом каждый второй респондент хотел бы более тёплые зимы. Единственное, что расстраивает россиян — это возможные проблемы со светом и теплоснабжением в холодный сезон.

Ранее сообщалось, что жителей Центральной России в начале марта ждёт заметное потепление: серия сильных снегопадов заканчивается, а погода начнёт «перестраиваться» на оттепельный режим. При этом ждать быстрого схода снега не стоит, сугробы ещё полежат и порадуют россиян возможностью заняться зимними видами спорта.