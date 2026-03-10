Владимир Путин
10 марта, 11:10

Александр Ревва опроверг сообщения о продаже роскошной виллы на Кипре

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Певец и шоумен Александр Ревва опроверг сообщения о продаже зарубежной недвижимости. Артист назвал информацию о сделке с кипрской виллой недостоверной.

Исполнитель хита «Чика» уточнил, что во время путешествий останавливается исключительно в гостиницах. Сведения о личном имуществе на острове он опроверг.

«Это ложь. Не пишите, пожалуйста, лживую информацию, очень прошу. Если я и бываю на Кипре, я всегда останавливаюсь в отеле», — заявил певец в беседе с «Газетой.ru».

Ранее появилась информация, что Ревва ищет покупателя для своей виллы у моря на Кипре за €1,2 млн. Речь идёт о двухэтажном доме, расположенном на холме в престижном районе Пиргос — пригороде Лимассол. Дом якобы продаётся полностью укомплектованным — вместе с мебелью и бытовой техникой.

