Россияне через Верховный суд пытаются попасть в свой дом в Финляндии

Супруги из Санкт-Петербурга не могут попасть в собственный дом и на участок в Финляндии из-за ограничений на въезд. Теперь их делом займётся Верховный суд РФ.

Пара обратилась с иском к государству Финляндия в лице госсовета, но российские суды отказались его принимать, сославшись на юрисдикционный иммунитет иностранного государства. Заявители подали жалобу в ВС, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе суда.

В Верховном суде пояснили: при решении таких вопросов суд вправе запросить заключение МИД о принципе взаимности и оценить, есть ли у россиян эффективная судебная защита в Финляндии. Отказ без выяснения этих обстоятельств может нарушить право на доступ к правосудию. Дело принято к рассмотрению судебной коллегией по гражданским делам.

Ранее в Финляндии суд приговорил жительницу Куопио к 13 месяцам условного лишения свободы за вывоз малолетнего сына в Россию на год, признав это похищением ребёнка с отягчающими обстоятельствами. Женщина в феврале 2024 года согласовала с отцом поездку сына на каникулы в Новосибирск, но вернулась в Финляндию без него, оставив мальчика у бабушки с дедушкой, что вынудило отца обратиться в полицию. Также ей предстоит выплатить компенсацию: 6500 евро сыну и 3500 евро его отцу.