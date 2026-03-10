Владимир Путин
10 марта, 08:17

Жительнице Финляндии дали условный срок за то, что она увезла сына к бабушке в Россию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

В Финляндии жительница Куопио получила 13 месяцев условного лишения свободы за вывоз малолетнего сына в Россию на год. По данным Yle, суд признал это похищением ребёнка с отягчающими обстоятельствами. Также женщине предстоит выплатить компенсацию: 6500 евро сыну и 3500 евро его отцу.

В феврале 2024 года женщина забрала сына на каникулы в Новосибирск, согласовав поездку с отцом. Однако в Финляндию она вернулась без ребенка. Позже выяснилось, что мальчик остался у бабушки и дедушки в России, что заставило отца обратиться в правоохранительные органы.

Женщина попыталась объяснить отсутствие сына тем, что у него появились проблемы с глазами, но суд не принял оправдания, указав, что мальчику даже нашли место в детском саду в России. По версии следствия, мать и бабушка мальчика сообщили отцу, что ребёнок вернется в Финляндию только тогда, когда «изменится его поведение», и финские социальные службы забудут о нём. В итоге ребёнок вернулся в Финляндию в феврале 2025 года, когда начался судебный процесс. Суд отметил, что ребенок был изолирован от отца и других родственников на длительный период, а также не мог самостоятельно принимать решения о выезде.

А ранее в Калининграде американец попытался вывезти за рубеж своего четырёхлетнего сына, имеющего российское гражданство, без согласия матери. Мужчина был задержан, возбуждено уголовное дело.

Александра Вишнякова
