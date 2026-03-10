Экскаваторщик насмерть раздавил напарника ковшом во время шабашки в Бурятии

В Кяхтинском районе Бурятии расследуют гибель рабочего, которого придавило ковшом экскаватора. О происшествии сообщили в следственных органах, уточнив, что один из сотрудников подозревается в причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия, днём 25 февраля 2026 года в посёлке Наушки двое работников коммерческой компании без разрешения взяли со стоянки экскаватор. На нём они поехали к знакомому руководителю другой фирмы, чтобы помочь ему с работами на территории котельной. Была достигнута устная договорённость.

Мужчины занялись перемещением угля на площадке, а после завершения работ начали готовить технику к обратной перевозке. Для транспортировки они сняли с экскаватора грейфер — тяжёлый ковш.

Во время погрузки оборудования в кузов автомобиля произошло ЧП: механизм сорвался и упал. В этот момент рядом находился один из рабочих, которого раздавило массивной деталью. От полученных травм мужчина скончался на месте.

