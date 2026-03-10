Владимир Путин
В Китае прошёл фестиваль обмазывания сажей для привлечения удачи

Обложка © Х / Living Heritage

В Китае прошёл фестиваль обмазывания сажей, мероприятие считается приносящим удачу и оберегающим от злых духов. Жители выходят на улицу и не только наносят на себя чёрную субстанцию, но и обмазывают ей всех встречающихся, пишет Chinadaily.

Название праздника дословно звучит как Мохэйцзэ, что переводится как «праздник намазывания чёрным». Его проводят в период празднования китайского Нового года, на 16-й день первого месяца по лунному календарю, праздник включён в список нематериального культурного наследия провинции Хэйлунцзян. Китайцы стараются нанести на себя как можно больше сажи, что успехи были оглушительными. Участвуют в этом и полицейские, никого за нарушение порядка к ответственности не привлекают.

Ранее российским отелям рекомендовали не селить китайских туристов на четвёртый этаж и в номера с цифрой четыре — в Китае это число считается несчастливым. Соответствующие рекомендации содержатся в предварительном стандарте для туротрасли по приёму иностранных гостей, который вступит в силу в июне.

