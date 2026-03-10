Телеканал «78» запускает новое аналитическое «Вечернее шоу» в формате живого эфира

Во вторник, 10 марта, в 20:00 на телеканале «78» стартует «Вечернее шоу» — новый информационный проект в формате живого эфира. Программа сочетает аналитику, новостную подачу и элементы ток-шоу, предлагая авторский взгляд на события дня.

Ведущие — Роман Кирюхин, Феликс Невелев и Максим Вахрушев — будут работать без суфлёра, импровизируя в кадре и опираясь на реакцию петербуржцев в соцсетях. Они намерены не просто информировать, но и давать оценку, сочетая аналитику с иронией и сопереживанием.

Редакция называет проект экспериментом на стыке ТВ, радио и интернета с чертами подкаста, ток-шоу и аналитической программы. Генеральный директор канала Алексей Сухлоруков отметил, что это следующий шаг в переформатировании «78» в ведущее информационное СМИ города.

«Мы хотим предложить зрителю момент, когда можно выдохнуть после рабочего дня и вместе с профессиональными ведущими разобраться в повестке, отделив действительно важное от второстепенного», — подчеркнул Сухлоруков.

А ранее Life.ru писал, что сценарист «Убойной силы» Андрей Кивинов стал ведущим тру-крайм шоу на телеканале «78». Кивинов расскажет о реальных преступлениях, которые сам расследовал в 1990-х годах, работая начальником отдела по раскрытию убийств в Кировском РУВД Санкт-Петербурга.