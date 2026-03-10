Владимир Путин
10 марта, 13:15

Правкомиссия одобрила законопроект о защите россиян от иностранных судов

Обложка © freepik

Правительственная комиссия поддержала инициативу, расширяющую возможности защиты граждан за пределами страны. Речь идёт о случаях ареста или преследования по решениям иностранных судов. В материалах заседания, с которыми ознакомился ТАСС, говорится о внесении изменений в законы «О гражданстве» и «Об обороне».

Документ разработан для защиты прав россиян, оказавшихся под юрисдикцией судов, чьи полномочия не основаны на международных договорах с РФ или резолюциях СБ ООН. Председатель правления АЮР Владимир Груздев пояснил, что законопроект наделяет органы власти полномочиями принимать необходимые меры.

Ключевой момент: применение формирований Вооружённых сил будет возможным по решению президента России. Это касается случаев, когда граждане РФ арестованы или подвергаются уголовному преследованию за рубежом.

Россияне через Верховный суд пытаются попасть в свой дом в Финляндии

Ранее сообщалось, что Верховный суд обозначил ключевые направления судебной практики на 2026 год, уделяя особое внимание балансу публичных и частных интересов, социальной справедливости и экономической устойчивости. Как отметил председатель Верховного суда России Игорь Краснов, планируется также защита социальных прав граждан — семей с детьми, участников СВО, пенсионеров и инвалидов.

