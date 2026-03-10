Правкомиссия одобрила законопроект о защите россиян от иностранных судов

Правительственная комиссия поддержала инициативу, расширяющую возможности защиты граждан за пределами страны. Речь идёт о случаях ареста или преследования по решениям иностранных судов. В материалах заседания, с которыми ознакомился ТАСС, говорится о внесении изменений в законы «О гражданстве» и «Об обороне».

Документ разработан для защиты прав россиян, оказавшихся под юрисдикцией судов, чьи полномочия не основаны на международных договорах с РФ или резолюциях СБ ООН. Председатель правления АЮР Владимир Груздев пояснил, что законопроект наделяет органы власти полномочиями принимать необходимые меры.

Ключевой момент: применение формирований Вооружённых сил будет возможным по решению президента России. Это касается случаев, когда граждане РФ арестованы или подвергаются уголовному преследованию за рубежом.

Ранее сообщалось, что Верховный суд обозначил ключевые направления судебной практики на 2026 год, уделяя особое внимание балансу публичных и частных интересов, социальной справедливости и экономической устойчивости. Как отметил председатель Верховного суда России Игорь Краснов, планируется также защита социальных прав граждан — семей с детьми, участников СВО, пенсионеров и инвалидов.