Регион
10 марта, 13:36

Россия полностью обеспечила себя семенами лесных растений на 2026 год

Обложка © freepik

Потребность российского лесного хозяйства в семенах на 2026 год полностью закрывается отечественной продукцией. Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что в 2025 году лесовосстановление снова превысило потери, а плановые показатели по заготовке семян выполнены с превышением более чем на 20%.

«В рамках поручения Президента России ведётся системная работа по сохранению наших лесных ресурсов», — цитирует Патрушева РИАМО.

Основной объём семян (сосна, ель, лиственница, дуб, кедр) заготовят в Хабаровском, Приморском и Красноярском краях, Татарстане, Воронежской и Волгоградской областях. С сентября 2025 года действуют новые правила лесного семеноводства, которые повысят качество восстановления лесов. Также в рамках федерального проекта планируется модернизировать более 240 питомников.

Ранее россиянам рассказали, как не ошибиться при выборе семян для рассады. По словам экспертов, для получения крепкой и здоровой рассады необходимо правильно подготовить семена, подобрать качественный грунт и создать благоприятные условия для роста.

