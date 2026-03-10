Европейский парламент впервые вручил новую награду — орден «За заслуги», который призван отмечать людей за вклад в ценности Евросоюза. Высшей степени удостоились киевский главарь Владимир Зеленский, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Польши Лех Валенса. Имена награждённых были объявлены на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге.

Фото © Европейский парламент

Также среди награждённых — лидер U2 Боно (Пол Дэвид Хьюсон), известный своей благотворительной деятельностью. Ордена третьей степени получили и другие музыканты ирландской группы: Адам Клейтон, Ларри Маллен-младший, Дэвид Эванс (Эдж). Меркель отметили за стабильное руководство, особенно в первый срок президента США Дональда Трампа. Однако объявление её имени председателем Европарламента Робертой Метсолой вызвало неоднозначную реакцию — в зале раздались неодобрительные возгласы. Критики напоминают о её роли в росте зависимости Германии от российского газа.

Фото © Европейский парламент

Фото © Европейский парламент

Фото © Европейский парламент

Вторую степень ордена получили президент Молдавии Майя Санду, госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин и экс-президент Финляндии Саули Ниинистё.

Ранее сообщалось, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может столкнуться с пятым вотумом недоверия на фоне внутреннего кризиса в Европарламенте. Напряжённость между политическими группами усиливается, и одним из признаков возможного кризиса может стать бойкот со стороны партии Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D) таких документов, как долгосрочный бюджет ЕС, или поддержка вотума недоверия главе комиссии. Урсула фон дер Ляйен уже пережила четыре такие процедуры.