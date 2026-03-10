Владимир Путин
10 марта, 14:33

«Назад в будущее» станет реальностью: Летающие автомобили появятся на улицах США

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Этим летом в США стартует пилотная программа по тестированию летающих автомобилей. Об этом сообщает Wired со ссылкой на Министерство транспорта страны.

Новые аппараты планируют использовать в качестве городского «воздушного такси», для доставки грузов и в работе экстренных служб. Тестирование охватит 26 штатов. По задумке, машины будут взлетать и садиться как вертолёты, не требуя длинных полос, но при этом обещают быть тише и экологичнее традиционных самолётов и вертолётов. Некоторые компании уже разрабатывают беспилотные версии таких аппаратов.

«Это не научная фантастика. Это происходит в реальности»,заверил глава одной из фирм-участников.

В Минтрансе пояснили, что программа стала возможна благодаря указу президента США Дональда Трампа, подписанному в июне 2025 года. Документ направлен на создание условий для тестирования летающих авто и наращивание производства беспилотников.

Лекарство с небес: В России запустят «летающую аптеку»

Россия тоже не стоит на месте. Ранее отечественные спецы показали концепт летающего автомобиля. Машина является гибридом обычного авто и квадрокоптера, а летать она будет благодаря четырём воздушным винтам на электрическом, гидравлическом или водородном двигателе.

