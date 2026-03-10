Владимир Путин
Украинскую журналистку Земляну* заочно приговорили к 13 годам за нападение на посла России

Ирина Земляна*. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Ирина Земляна*

В Москве суд вынес заочное решение в отношении украинской журналистки Ирины Земляны*, которая напала на посла РФ в Польше Сергея Андреева и облила его красной краской в 2022 году. Фигуранту дела приговорили к 13 годам тюрьмы, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуре России.

«Суд согласился с позицией государственного обвинителя Генпрокуратуры РФ и признал подсудимую виновной, назначив ей наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, сроком на 4 года», — сказано в тексте.

Наказание назначено по ст. 360 УК РФ «Нападение на представителя иностранного государства, совершённое в целях осложнения международных отношений», ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти и вражды», ст. 207.3 УК РФ «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации». Сейчас Земляна* объявлена в международный розыск, также её заочно арестовали.

Напомним, в России велось расследование в отношении украинки Ирины Земляны*, обвиняемой в нападении на российского посла в Польше и распространении заведомо ложных сведений. По данным следствия, 9 мая 2022 года женщина, руководствуясь политической ненавистью, облила Сергея Андреева жидкостью красного цвета, сорвала с него Георгиевскую ленточку и очки. Кроме того, ей вменяется публичное распространение ложной информации о действиях Российской армии.

* Включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Татьяна Миссуми
