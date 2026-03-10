Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 18:47

Гендиректора «Черноголовки» отправили в отставку за рекордный провал продаж

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Генеральный директор компании «Черноголовка» Наталья Медунова покинула пост. Причина — рекордное падение продаж: акционеры недосчитались около 10 миллиардов рублей годовой выручки при ожидаемом обороте свыше 70 миллиардов.

По данным Mash, помимо финансового провала, снизилось количество продукции на полках, а также возникли вопросы к качеству — например, скандал с химией в напитке «Алоэ вера». В компании считают, что бренд фактически «убили».

Вслед за Медуновой уходят управляющий директор направления напитков Владислав Ризен и финдиректор Наталья Жоева. Саму Медунову пока не выгнали полностью — ей предложили курировать напитки и детское питание, но она ещё не решила, останется ли.

Операционное управление переходит к акционеру Алексею Четвергову, который планирует собрать новую команду.

Глава ВЭФ в Давосе Бренде ушёл в отставку из‑за связей с Эпштейном
Глава ВЭФ в Давосе Бренде ушёл в отставку из‑за связей с Эпштейном

Ранее мэра Нижнеудинска в Иркутской области Юрия Маскаева досрочно отправили в отставку. Временно исполнять обязанности будет глава Нижнеудинского района Анатолий Крупенев, причины досрочного ухода Маскаева пока не раскрываются.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar