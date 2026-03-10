Владимир Путин
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

10 марта, 19:04

Ксения Бородина отпраздновала 43-летие в Куршевеле в разгар антироссийских санкций

Ксения Бородина и Николай Сердюков. Обложка © Telegram / Ксения Бородина

Ксения Бородина отметила 43-й день рождения в Куршевеле, спустя всего два месяца после громкого скандала с вечеринкой Rendez-Vous. На фоне беспрецедентных санкций и отмены всего русского во Франции звезда выбрала для празднования излюбленный курорт российской богемы. Фотографиями с празднования телеведущая поделилась в социальных сетях, Super.ru рассказал, как прошла вечеринка.

Вместе с мужем Николаем и близкими подругами именинница отправилась на фестиваль Big Art Festival. Шумная вечеринка с танцами и шампанским прошла в отеле Le Lana. Среди гостей заметили Ольгу Орлову с супругом, основательницу архитектурного бюро Наталью Эм, блогера Настю Пикси и других.

Пили Dom Pérignon по 1000 евро за бутылку, а главный приз вечера — эксклюзивные часы Chopard Ice Cube — выиграл муж Бородиной Коля Сердюков. Кульминацией стало выступление группы «Руки Вверх!»: Сергей Жуков лично поздравил Ксению, вызвав её на сцену.

Ранее журналист Отар Кушанашвили в новом выпуске программы «Каково?!» резко высказался о браке Ксении Бородиной с Николаем Сердюковым. По его словам, телеведущая живёт в аду, связав жизнь с «неведомым Колей», которого никто не знает и о которого «каждый житель планеты вытирает ноги». При этом он признался, что по-своему любит Бородину и желает ей добра.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

