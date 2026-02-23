Ксения Бородина вступилась за мужа, который «сбежал» с проекта из-за её бывшего

Напомним, что в начале лета Ксения Бородина вышла замуж за Николая Сердюкова. После этой свадьбы в комментариях у него и у неё появилась целая толпа озлобленных женщин, обвиняющих мужчину в том, что он — альфонс, ведь в брак Сердюков вошёл только с недвижимостью в виде машино-места в ЖК «Пресня сити» площадью 11,2 кв. м, но без самого авто. Однако телеведущая посоветовала хейтерам обратить все претензии к собственным избранникам или пройти терапию.