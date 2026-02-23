Ксения Бородина вступилась за мужа, который «сбежал» с проекта из-за её бывшего
Обложка © Telegram / Ксения Бородина
Телеведущая Ксения Бородина жёстко ответила хейтерам, критикующим её мужа Николая Сердюкова. Поводом стал его отказ от участия в проекте, где также должен был сниматься бывший супруг Ксении Курбан Омаров.
«Он, предупредив организаторов, что отказывается от съёмок в проекте, который решил грязно похайповать на моей фамилии, просто уехал оттуда за свой счёт!» — написала Бородина в своём блоге.
Телеведущая подчеркнула, что Сердюков поступил принципиально, не став участвовать в сомнительном шоу, и назвала его поступок достойным уважения.
Напомним, что в начале лета Ксения Бородина вышла замуж за Николая Сердюкова. После этой свадьбы в комментариях у него и у неё появилась целая толпа озлобленных женщин, обвиняющих мужчину в том, что он — альфонс, ведь в брак Сердюков вошёл только с недвижимостью в виде машино-места в ЖК «Пресня сити» площадью 11,2 кв. м, но без самого авто. Однако телеведущая посоветовала хейтерам обратить все претензии к собственным избранникам или пройти терапию.
Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.