«Желчные бабы, отстаньте»: Ксения Бородина заступилась за Сердюкова после нападок в Сети

Телеведущая Ксения Бородина резко высказалась в адрес подписчиц, которые раскритиковали её мужа Николая Сердюкова за якобы финансовую несостоятельность. Заявление она опубликовала в своих социальных сетях.

«Я думаю со временем все же желчные бабы отстанут от моего мужа. Нельзя же так обесценивать людей! Он им кто?! А претензии — как к собственному. И ни одна не похожа на счастливого человека. Ну ладно раньше, про терапию не знали, но сейчас это уже максимально доступно. Запишись и начни помогать себе. Раз такая несчастная. На Интернет время есть, а на себя нет», — написала она.

Поводом для вспышки звезды стали язвительные комментарии в соцсетях: подписчицы предположили, что Сердюков «ездит за счёт Ксении» и якобы не тянет уровень своей известной жены. Бородина отметила, что Николай давно ведёт активную и насыщенную жизнь — объездил Европу со студенческих лет, покорял горные вершины и развивался интеллектуально. По её словам, у него всё в порядке и с финансами, и с кругозором, и он точно не тот, кого нужно оправдывать.