В столице Кубы погас свет из-за аварии на ТЭС

В Гаване частично пропал свет из-за аварии на тепловой электростанции Ernesto Guevara De La Serna. Как сообщила Электрическая компания Кубы UNE, второй энергоблок ТЭС отключился по причине сбоя в системе регулирования турбины.

Это уже не первое отключение на острове в последнее время на фоне сохраняющихся проблем в энергосистеме.