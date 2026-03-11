Владимир Путин
11 марта, 03:45

Страны Африки потребуют от Европы репарации за работорговлю

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Gilles Paire

Государства Африканского союза намерены подать иск против западноевропейских стран в Международный суд ООН за преступления, связанные с работорговлей. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Речь идёт о Великобритании, Испании, Португалии и Франции. Африканские страны называют трансатлантическую работорговлю «преступлением против человечности» и планируют требовать репараций.

Юридический советник АС Мартин Окуму Масига напомнил о прецедентах: Германия выплатила компенсации за Холокост, США — американцам японского происхождения, интернированным во время Второй мировой, а Великобритания — жертвам колониальных преступлений в Кении. В последние годы тема репараций активно поднимается и в Карибском бассейне. В октябре 2024 года коммюнике саммита Содружества на Самоа впервые включило пункт о необходимости её обсуждения.

Ранее страны Карибского бассейна и Африки выступили с требованием к Великобритании о выплате репараций за многовековую торговлю рабами. В числе основных инициаторов выступает организация КАРИКОМ, объединяющая 15 государств региона, а также страны Африканского союза.

Артём Гапоненко
