Спасатели ищут пропавшего туриста в нацпарке «Красноярские Столбы»

В Красноярске продолжаются поиски 55-летнего мужчины, который отправился на прогулку в национальный парк «Красноярские Столбы» и пропал. По данным Красноярского поисково-спасательного отряда, турист ушёл в район заповедника ещё 9 марта и до сих пор не вернулся.

Заявка о пропаже поступила спасателям 10 марта от сотрудников МВД. Спасатели вместе с полицией обследовали около десяти километров лесных дорог в районе скалы Такмак, однако пока поиски не дали результатов.

Операция продолжается, специалисты проверяют возможные маршруты, по которым мог двигаться мужчина. Ситуацию осложняет ухудшение погоды: в регионе ожидаются мокрый снег, сильный ветер с порывами до 20-25 метров в секунду и гололедица на дорогах.

Спасатели просят жителей быть осторожными при посещении природных территорий и заранее сообщать близким о своих маршрутах.

Ранее Life.ru писал о трагедии с туристом в Карелии. Там пропавшего лыжника нашли погибшим на Ладожском озере – им оказался дирижёр из Санкт-Петербурга Пётр Гайдуков. Музыкант ушёл кататься на лыжах 8 марта и перестал выходить на связь, после чего началась поисковая операция.