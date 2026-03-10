Погибшим в Карелии лыжником оказался петербургский дирижёр Пётр Гайдуков

Найденного погибшим в Карелии лыжника опознали. Им оказался дирижёр из Санкт-Петербурга Пётр Гайдуков. Об этом сообщила администрация Музыкального училища имени Н.А. Римского-Корсакова.

«С прискорбием сообщаем о раннем уходе из жизни выпускника ДХО-2011, хормейстера, руководителя Хора РГПУ им. А. Герцена Петра Гайдукова», — говорится в сообщении.

Напомним, 34-летний музыкант из Санкт-Петербурга ушёл на лыжах 8 марта и не вернулся. Когда лыжник перестал отвечать на звонки, на поиски выдвинулись спасатели. Его тело обнаружили на Ладожском озере.