Погибшим в Карелии лыжником оказался петербургский дирижёр Пётр Гайдуков
Пётр Гайдуков. Обложка © philharmonia.spb.ru
Найденного погибшим в Карелии лыжника опознали. Им оказался дирижёр из Санкт-Петербурга Пётр Гайдуков. Об этом сообщила администрация Музыкального училища имени Н.А. Римского-Корсакова.
«С прискорбием сообщаем о раннем уходе из жизни выпускника ДХО-2011, хормейстера, руководителя Хора РГПУ им. А. Герцена Петра Гайдукова», — говорится в сообщении.
Напомним, 34-летний музыкант из Санкт-Петербурга ушёл на лыжах 8 марта и не вернулся. Когда лыжник перестал отвечать на звонки, на поиски выдвинулись спасатели. Его тело обнаружили на Ладожском озере.
