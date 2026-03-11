Зэк-блогерша попала в скандал из-за пышного празднования дня рождения в тюрьме

Жительница Аргентины, отбывающая приличный срок за убийство и попытку угона автомобиля, попала в скандал из-за пышного празднования дня рождения. Как пишет Need To Know, в 2014 году Мария Паола Галеано стала объектом расследования из-за участия в расправе над Карлосом Альберто Гауна. Получив 13 лет лишения свободы, она начала активно транслировать тюремный быт в социальные сети, открыто пользуясь телефоном и снимая провокационный контент.

Мария Паола Галеано празднует день рождения в аргентинской тюрьме. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / paola_galeano10

На праздник арестантка позвала сокамерниц. Помещение с решётками, выкрашенное в яркие цвета, украсили шарами и каким-то образом раздобыли торт и пиротехнику, а именинница весь вечер меняла разноцветные наряды. Общественность не понимает, как такое возможно, а администрация тюрьмы утверждает, что отобрала телефон у «гламурной убийцы».

Однако Мария до сих пор спокойно ведёт социальные сети. Известно, что она должна выйти на свободу в августе. Минувшим летом она рассказывала о поступающих предложениях о работе. Речь шла о рекламных контрактах и должности в казино.

